Beşiktaş, Ozan Tufan transferini bitirmek üzere!

Son günlerde adı sıkça Beşiktaş'la anılan Ozan Tufan konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği Ozan Tufan'ın siyah beyazlılardan gelen teklifi olum yanıt verdiği belirtildi. Oyuncuyla anlaşan Beşiktaş, Hull City'ye Ozan Tufan için kiralama+satın alma teklifi yapmaya hazırlanıyor. Milli orta saha oyuncusunun bütçeyi aşmamak kaydıyla opsiyonlu kiralanması hedefleniyor. Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. 27 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon Hull City formasıyla toplamda 22 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
Taraftar ikiye bölündü
Ozan Tufan haberlerinin ardından taraftarlar ikiye bölündü. Kimi taraftarlar, Ozan'ın geçmişte Beşiktaş aleyhinde attığı tweetler nedeniyle bu transferi istemezken diğer grup ise Şenol Güneş'in çok istediği bu transferin faydalı olacağını düşündükleri için