Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçın ardından sona erdi.



Öte yandan antrenmanı siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz da takip etti. Genç sol bek eski takım arkadaşlarıyla bir süre sohbet ederken, siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi.



Siyah-beyazlı ekibin maç kadrosunda şu isimler yer aldı: "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Berkay Vardar, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Oğuzhan Akgün, Georges Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst."