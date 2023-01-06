BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Siyah-beyazlılar, 18. haftada ise Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Teknik patron Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların durumuna göre 11'ini oluşturuyor.
Siyah-beyazlılar, 18. haftada ise Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Teknik patron Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların durumuna göre 11'ini oluşturuyor.
Usta çalıştırıcı kaleyi Mert Günok'a teslim edecek.
Savunma kurgusunu bozmak istemeyen Güneş, sağ bekte kart cezalısı Rosier yerine Tayfur Bingöl'e forma verecek.
Tayfur Bingöl bu sezon siyah-beyazlı formayla 10 maça çıktı.
Sol bekte son haftalarda formu yükselen Masuaku'yu oynatmayı düşünüyor.
Beşiktaş, ligde 15 maçta topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'dan 10 puan geride...
TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?
11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.
Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.
Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, sağ bek ve orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...