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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kadrosunu belirliyor. Tecrübeli teknik adam sağ bek kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 09:33
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Usta çalıştırıcı kaleyi Mert Günok'a teslim edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Savunma kurgusunu bozmak istemeyen Güneş, sağ bekte kart cezalısı Rosier yerine Tayfur Bingöl'e forma verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Tayfur Bingöl bu sezon siyah-beyazlı formayla 10 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Sol bekte son haftalarda formu yükselen Masuaku'yu oynatmayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Beşiktaş, ligde 15 maçta topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'dan 10 puan geride...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, sağ bek ve orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş kararını verdi! Sağ bekte...

1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...

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