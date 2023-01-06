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Beşiktaş aradığı stoperi Arjantin'de buldu: Facundo Garces

Colon’un 23 yaşındaki ismi Facundo Garces için teklif hazırlığı bitti. Yakında kiralama önerisi ile oyuncu istenecek. Arjantin ekibi kabul etmezse serbest kalma bedeli ödenecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş aradığı stoperi Arjantin'de buldu: Facundo Garces

Süper Lig'de 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kısa bir süre kala gaza basan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle öncelik verilen stoper takviyesi için de iyice kolları sıvadı. Bu doğrultuda pek çok ismi listesine alan siyah beyazlı kulüp için son olarak Facundo Garces iddiası konuşulmaya başlanmıştı. Arjantin takımı Colon'da forma giyen 23 yaşındaki savunmacı için teklif hazırlıklarını tamamladığı ve artık resmi temaslara başlamasının an meselesi olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2024'te bitecek 1.89 boyundaki stoperi Şenol Güneş'in çok istediği vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetiminin de ilk teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı gelen haberler arasında. Bu önerinin ret yemesi halinde ise satın alma pazarlıklarına başlanacağı belirtildi. Bu konuda net bir rakam bilgisine ulaşılamadı. Ancak Arjantinli savunma oyuncusunun serbest kalma bedelinin 2.5 milyon dolar olduğu öğrenildi. Başarılı futbolcu 2021-2022 sezonunda 43 maça çıktı. Garces bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Sağ ayaklı futbolcu gerektiğinde sağ bekte de oynayabiliyor.

DIŞ BASINDA YANKILANDI

Gardes iddiaları ilk olarak dış basında yankı buldu. TYC Sports muhabiri Cesar Luis Merlo, Beşiktaş'ın Gardes için harekete geçmek üzere olduğunu ileri sürmüştü. Haberde, detay olarak CA Colon takımının Garces'i satmayı düşünmediği belirtilmişti.

Kulüp kariyerinde toplam 85 maça çıkan oyuncu, 2 gol attı. Facundo Garces 21 sarı kart gördü; bir kez de kırmızı kart yedi.

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