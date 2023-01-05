Yakamızı bırakın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonunun, VAR kayıtlarını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. N'Koudou'nun Kitsiou'ya yaptığı harekete değinen Şenol Güneş, "Gaziantep maçında sanki astık kestik. Mağdur olan biziz. Ne yanlış yapıldı, hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklaması da yapılmış, hata yaptı. Bu bir suç değil, hatadır. Hata, bilmeyerek yapılan bir şey. Rakibin 15-16 faulü var. Biz hücuma giderken, sarı kartla atılması gereken oyuncular var. Biz ağzımızı açmadık ve mahkum olduk. Bizim oyuncu da hata yaptı, provokasyona, tuzağa düştü. Hakem de provokasyonu gördüğü için takdir hakkını sarı karttan yana kullanmayı tercih etti, bana göre de yanlış yaptı" şeklinde konuştu.

HER ZAMANKİ GİBİ İŞİMİZİ YAPACAĞIZ

Güneş şöyle devam etti: "Herkes kuralları kendilerine göre yorumluyor. VAR sistemi için o yüzden söylemiştim bu sözü. Bilime göre 2 artı 2, 4 eder. Futbolda ise bu sonuç 3 ya da 5 olur. Bilimle çözmeye kalkarsanız hata yaparsınız. Tartışmalı kararlar vardır ve bunun üzerinden gidersek menfaatler ortaya çıkarsa, o zaman susmak daha iyidir. Bizi niye bu olaya ortak ettiniz? Beşiktaş'a haksızlık yapıyorsun demeye mi çalışıyorsunuz. Biz zaten gerideyiz. Bırakın yakamızı ya. Biz işimizi yapacağız. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Yapılan bu konuşmalarla diğer maçlara baskı yapıp ortalığı toz duman etmeye çalışıyorlar. Bunu dedikten sonra Kasımpaşa maçında haksız bir karar verilirse rahatsız olurum"

TÜM KAYITLAR AÇIKLANSIN

Hakemlerin oyunu hızlı oynayan takımlara izin vermesi gerektiğine söyleyen Güneş, şunları söyledi: "Haksızlık varsa zaten hakemler ceza alır. Merkeze girip, bu şekilde itibarsızlaştırmak markayı kurtarmaz, batırır. Artık geri dönmek de zor. Bir şeyi açtılar, açıkladılar ve devam etmeliler. Şu saatten sonra geri dönmek de zor. Açılmamalıydı ama artık devam etmeli. Her maçın kayıtları açıklanmalı o zaman. Bu tür konuşmaları da doğru bulmuyorum, bizi de bu tür oyunların içine sokmasınlar diye düşünüyoruz."

HATA OLACAK AMA SUÇ İŞLENMESİN!

Şenol Güneş, "İki puan kaybettiğimiz halde suçlu oluyoruz, 3 puan alıp bizi suçlayanlar oluyor. Haksızlığı hak görüyorsak neyi konuşalım biz sizinle. Onun için susmakta yarar var diyorum. Buradan bir şey çıkmayacak. Diyecekler ki 'Menfaati var' çünkü hayata böyle bakıyorlar. Hatalarımız tabii ki olacak ama suç işlemeyelim. Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz sonra bu hakemlerle devam etmek istiyoruz. O zaman başka bir şey istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MARKA DEĞERİ DÜŞÜRÜLMESİN

Futbolun marka değerinin düşürülmemesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adama, "Futbolun sahibi hepimiziz. İnsanlar güzel futbol izlemek için para veriyor. Yöneticiler, antrenörler, hakemler, kuvvetler ayrılığı içinde olmalı. Hepsi özgür olmalı, kendi içlerinde hataların hesabını kesebilmeli. Federasyondan tek başına bunu beklemek doğru değil. Bugün yöneticiler konuşuyor. Ben şu anda konuşurken yanlış yaptığımı düşünüyorum. Yapılanlardan bilinen ya da yararlananlar var ki biri diğerine çaktırmadan baskı oluşturmaya çalışıyor. Bu çok çirkin bir şey. Sonra marka değeri iyi olsun deniliyor. Kimse Türk futbolunu ve marka değerini düşürmesin, herkes kendi işini düşünsün" diye konuştu.

DÜŞMANLIK OLMAMALI

Yönetimi, teknik heyeti, oyuncusu, medyası birlikte yaşıyoruz. Burada birbirimizi dövüp düşmanlık mı istiyoruz yoksa sevgi saygı mı istiyoruz. Menfaat için bunu yok ediyoruz. Aslında yok ettiğin kendin. Bugün 4 büyükler de Anadolu kulüpleri de Türk futbolunun güzide kulüpleri. Rekabet için en iyisini sunmak lazım.

ODAMIZA GİRMEYİN

Ben düşüncelerimi söyledim, gizli bir görüşmem olmadı. Bütün oyuncularla ilgili söylediğim şeyler olduğu ifade ediliyor. Açık olmak lazım ama her şeyi her yerde de konuşmamak lazım. Bazen mahrem yerlere giriyoruz. Kozmik odadan girip de hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün ortak değerleri kaybedersiniz.

MASUAKU YİNE 11'DE

Masuaku diğer oyuncular gibi bizim oyuncumuz. Devre arasına kadar bütün oyuncuları iyi değerlendireceğiz. Kimin gidip kalacağına ise ben, kulüp ve oyuncu karar verir. Bunların içinde de Masuaku'nun 11'de olma ihtimali çok fazla. Oynattığımız oyuncuyu şu anda göndermiyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz.

WEGHORST DİNLENDİ

Takımın genel durumu iyi. Kerem Atakan Kesgin, Salih, Oğuzhan ve Ghezzal'in durumları olumsuz görünüyor. Salih henüz takıma katılmadı, Kerem ayrı çalışıyor. Çok ciddi değil ama 3-5 gün sürebilir. Bugün idmanda olmayan Weghorst'un da önemli bir durumu yok. Dinlenmesini istedik ve durumuna bakacağız.