Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

5'e 2 pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.