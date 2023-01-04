Josef gitti-gidiyor

Beşiktaş, Josef de Souza ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli oyuncu ülkesine geri dönmek istiyor. Ünlü haber sitesi www.uol.com.br'ye göre Josef de Souza kariyerinin en güzel anılarını yaşadığı Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımda kaptan olmasına rağmen sezon sonunda biten mukavelesini uzatmaya sıcak bakmayan Brezilyalı Josef de Souza, kariyerinin kalan bölümünü ülkesinde tamamlamak niyetinde. Haberde, "Josef de Souza sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayından itibaren yeni takımında görev yapmaya başlayacak. Yaşı nedeniyle Brezilya'ya geri dönme ihtimali yüksek. Gerçi onunla sözleşme imzalamak isteyen başka Türk kulüpleri de var. Ancak geçen sezon ortasından beri Botafogo ile görüşüyor" denildi.

HAKSIZ KARTAL 'iSYAN' ETMiŞTi

33 yaşındaki Josef, A.Gücü maçında gördüğü kırmızı karta isyan etmiş ve uzun süre 'Haksız' olduğuna inandığı bu kartın etkisinde kalmıştı. Beşiktaş'ta şu ana kadar 87 karşılaşmaya çıkan Josef de Souza, 8 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Kariyerindeki tek Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu da Beşiktaş formasıyla yaşadı.