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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları! 5 futbolcu....

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Kerem Atakan Kesgin, Weghorst, Salih Uçan, Oğuzhan Akgün ve Ghezzal antrenmanda yer almadı. (BJK psor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:46
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları! 5 futbolcu....

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Çalışma öncesinde takımı sahada toplayan Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi ve ardından da Masuaku'yla bir süre sohbet etti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular daha sonra 4 gruba ayrıldı ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlıkları bulunan Kerem Atakan Kesgin, Wout Weghorst, Salih Uçan, Oğuzhan Akgün ve Rachid Ghezzal antrenmanda yer almadı. Bu futbolculardan Weghorst dinlendirilirken, bu oyuncunun durumu yperşembe günü netlik kazanacak.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına perşembe günüyapacağı antrenmanla devam edecek.



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