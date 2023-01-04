BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde taşlar yerinden oynayacak.
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde taşlar yerinden oynayacak.
Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de istediği performansı sergileyemiyor.
15 maç sonunda 26 puanı bulunan Kartal, zirvenin uzağında kaldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, takımda büyük değişimler yapmaya hazırlanıyor.
Transfer listesini oluşturan deneyimli teknik adam, kadroda düşünmediği isimleri yönetime bildirdi.
Buna göre gözden düşen 5 oyuncuyla devre arasında yollar ayrılacak.
İşte o isimler...
MASUAKU
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan transfer edilen Arthur Masuaku, kendisinden beklenilen performansı karşılayamadı.
Verilen şansları iyi kullanamayan ve birçok maçta savunmada aksayan Masuaku ile yola devam edilmeme kararı alındı.
Deneeyimli oyuncuyla yapılacak görüşmenin ardından kiralık sözleşmesi feshedilecek.
N'KOUDOU
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou satış listesine kondu.
Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'dan bonservis geliri elde etmenin hesaplarını yapıyor.
Yıldız futbolcuya cazip bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.
N'Koudou'nun bonservisinin yarısını İngiliz ekibi Tottenham elinde bulunduruyor.
Buna göre Kartal, Nkoudou'yu satarsa elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Tottenham'a ödeyecek.
DELE ALLI
Beşiktaş'ta en büyük hayal kırıklıklarından biri İngiliz futbolcu Dele Alli oldu.
Camianın çok şey beklediği 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla vasatın altında kaldı.
Yıllık ücreti 2,2 milyon euro olan Dele Alli'nin olası ayrılığı hem maddi açıdan hem de yabancı kontenjanında yer açılması anlamında siyah-beyazlıları rahatlatacak.
ROSIER
Teknik direktör Şenol Güneş, Valentin Rosier'in performansından memnun değil. 26 yaşındaki futbolcuya gelecek planları arasında yer vermeyen deneyimli çalıştırıcı bu kararını yönetime iletti.
Kulübe Rosier için henüz resmi teklif gelmediği ancak somut bir adım atılması durumunda değerlendirileceği kaydedildi.
MONTERO
İspanyol stoper Montero, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen bir diğer isim olarak belirlendi.
Genç savunmacının devre arasında İstanbul'da bir takıma kiralanması bekleniyor.