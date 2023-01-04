Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Son dakika BJK haberleri... Siyah beyazlılarda sezon başında dümeni elinde tutan ancak yarı dönemi göremeden takımdan gönderilen Fransız teknik direktör Valerien İsmael'in gidişi ile birlikte esen değişim rüzgarları devam ediyor... Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, İsmael'in sistemini kendi isteği doğrultusunda değiştirirken bununla birlikte takım içindeki taşları da yerinden oynatıyor... Güneş, bu kapsamda yönetime 'Ayrılmalarına izin verilebilir' dediği 5 futbolcuyu belirledi. İşte Kartal'da devre arası gönderilmesi beklenen isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 10:10
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde taşlar yerinden oynayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de istediği performansı sergileyemiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

15 maç sonunda 26 puanı bulunan Kartal, zirvenin uzağında kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Teknik direktör Şenol Güneş, takımda büyük değişimler yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Transfer listesini oluşturan deneyimli teknik adam, kadroda düşünmediği isimleri yönetime bildirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Buna göre gözden düşen 5 oyuncuyla devre arasında yollar ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

İşte o isimler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

MASUAKU
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan transfer edilen Arthur Masuaku, kendisinden beklenilen performansı karşılayamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Verilen şansları iyi kullanamayan ve birçok maçta savunmada aksayan Masuaku ile yola devam edilmeme kararı alındı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Deneeyimli oyuncuyla yapılacak görüşmenin ardından kiralık sözleşmesi feshedilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

N'KOUDOU
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou satış listesine kondu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'dan bonservis geliri elde etmenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Yıldız futbolcuya cazip bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

N'Koudou'nun bonservisinin yarısını İngiliz ekibi Tottenham elinde bulunduruyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Buna göre Kartal, Nkoudou'yu satarsa elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Tottenham'a ödeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

DELE ALLI
Beşiktaş'ta en büyük hayal kırıklıklarından biri İngiliz futbolcu Dele Alli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Camianın çok şey beklediği 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla vasatın altında kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Teknik direktör Şenol Güneş ile de beklenen patlamayı yapamayan Dele Alli, devre arasında Beşiktaş'a veda edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Yıllık ücreti 2,2 milyon euro olan Dele Alli'nin olası ayrılığı hem maddi açıdan hem de yabancı kontenjanında yer açılması anlamında siyah-beyazlıları rahatlatacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

ROSIER
Teknik direktör Şenol Güneş, Valentin Rosier'in performansından memnun değil. 26 yaşındaki futbolcuya gelecek planları arasında yer vermeyen deneyimli çalıştırıcı bu kararını yönetime iletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hangi futbolcular takımdan gönderilecek? Ara transfer döneminde 5 ayrılık...

Kulübe Rosier için henüz resmi teklif gelmediği ancak somut bir adım atılması durumunda değerlendirileceği kaydedildi.

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