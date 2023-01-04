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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş VAR yorumu! "Bunun izahı olmaz"

Son dakika spor haberi: Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarının açıklanması büyük gündem oldu. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili konuştu. Kocadağ, "Federasyon, Galatasaray maçındaki yanlış VAR uygulaması ile bizim maçtaki doğru uygulamayı paylaştı. İki VAR kaydının aynı anda açıklanmasında başka neden göremiyorum. Federasyonun farklı bir amacı varsa bunun izahı olmaz. Böyle bir davranış akıl dışıdır." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:25
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş VAR yorumu! "Bunun izahı olmaz"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, VAR kayıtlarının açıklanması hakkında konuştu. Kocadağ, "Federasyon, Galatasaray maçındaki yanlış VAR uygulaması ile bizim maçtaki doğru uygulamayı paylaştı. İki VAR kaydının aynı anda açıklanmasında başka neden göremiyorum. Federasyonun farklı bir amacı varsa bunun izahı olmaz. Böyle bir davranış akıl dışıdır." şeklinde konuştu.

Devre arası için transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını söyleyen Kocadağ, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in kararına göre hareket edeceğiz. Hocamız kaç transfer derse o kadar yapacağız." dedi.

Arthur Masuaku'nun performasının artmaya başladığına dikkat çeken Kocadağ, "Masuaku'nun sözleşmesinde 25 maç oynaması halinde bonservisini alma zorunluluğu var. Bu şekilde oynamaya devam ederse kadromuzda tutarız. Dele Alli'den de umutluyum. Atacağı bir iki gol Alli'nin performansını yükseltecektir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı, federasyonun hakemler konusunda daha detaylı araştırma yapması gerektiğini söyledi, "Federasyon kendi içinde bir istihbarat birimi kurmalı. Hakemlerin geçmişleri daha detaylı incelenmeli. Hakemler bazı takımların maçlarına çıkmak istemiyor. Bazı şehirlerde maç yönetmek istemiyor. Federasyona bu konularla ilgili gerekçe sunuyorlar."

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