Tesiste kritik zirve

Süper Lig'de 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer sezonu yaklaşırken, siyah-beyazlı kulüpte de düğmeye basıldı. Yapılacak olan takviyeler için yol haritası belirlendi. Alınan bilgiye göre başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bir araya geldiği belirtildi. Üçlü zirvede öncelikli takviye yapılacak mevkiler üzerinde konuşulup adayların masaya yatırıldığı öğrenildi. Hatta Şenol Güneş'in "Önceliği stopere verelim" dediği ifade edildi. Ara dönemde düzenli forma giyen oyuncuların transferi zor olduğu için listede sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlerin üst sırada olduğu da kaydedildi. Son olarak bu haftadan itibaren resmi temasların başlamasının kararlaştırıldığı gelen haberler arasında.