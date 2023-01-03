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Hos geldin 2023!

2022’de Önder Karaveli ve Valerien İsmael ile çalışan siyah beyazlı takım Şenol Güneş ile girdiği yeni yıldan çok umutlu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Hos geldin 2023!

Geçtiğimiz yıla Süper Kupa ile başlamasına rağmen, ligde umduğu sonuçları bulamayan Beşiktaş 2023'ten oldukça umutlu. 2022 yılı içerisinde Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile çalışan siyah-beyazlılar, her iki teknik adamın da başarısız olmasıyla, eski teknik direktörü Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Henüz takımı toparlama aşamasında olan Güneş'in, transfer döneminin başlamasıyla en az 3 yeni takviye yapıp, çok daha iyi sonuçlar alması ve takımı şampiyonluk yarışının içinde tutması en büyük beklenti durumunda. Siyah-beyazlı yönetim, henüz ilk yarının bile tamamlanmadığını altını çizerken, takviyelerle birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olacaklarına ve kupayı alacaklarına inanıyor. Beşiktaş ayrıca son 16'ya kaldığı Zİraat Türkiye Kupası'nda finale kadar giderek kupayı kazanmayı ve Cumhuriyet'in 100. yılını çifte kupayla kapatmayı en büyük hedef olarak görüyor.

BU HAFTAYI BAY GEÇECEK

Beşiktaş, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 2022 yılını galibiyetle kapatmıştı. Puanını 26'ya yükselterek 5. sıraya kadar çıkan Beşiktaş'ın 17. haftayı BAY geçeceği için sıralamadaki yerinde düşüş olabilir. Ancak siyah-beyazlıların ertelenen Antalyaspor maçından dolayı bir maçları eksik durumda. Kartal, 2023'e Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

ÇİFTE MESAİ YAPTILAR

Ligde bu haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, dün çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Sabah salonda çalışan siyah-beyazlılar koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Öğleden sonra yapılan antrenmanda ise sahaya çıkıldı. Pas idmanı sonrası taktik program uygulandı. Çalışma şut denemeleri ile sona erdi.

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