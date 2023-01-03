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Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftayı BAY geçen Beşiktaş, 18. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 14:07
Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.


Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 16.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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