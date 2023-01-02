Takımlar eşit

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Kartal’ın yeni transferi Gedson Fernandes, “Şampiyonluk için sonuna kadar, tüm gücümüzle savaşağız” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta sezon başında beklentilerin altında kalan Gedson Fernandes, son maçlarda formuna kavuştu. Adana Demirspor karşılaşmasında da takımın en iyilerinden biri olan Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu, "Yarışı bırakmayacağız. Son maça maça kadar şampiyonluk için savaşacağız. Hiçbir takım şu an lige ağırlığını koyup götürecek şekilde değil" ifadesini kullandı. Öte yandan genç futbolcu, Adana Demirspor maçındaki performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten hem övgü hem de eleştiri aldı. Güneş, Gedson'a, "Yeteneklerini sahada yeterince yansıtmıyorsun. Sorumluluk almaktan kaçma. Daha iyisini yaparsın" dedi.

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