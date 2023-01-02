Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

2014-2015 yıllarında Beşiktaş forması giyen Senegalli eski yıldız futbolcu Dembe Ba Beşiktaş hakkında konuştu.
2014-2015 yıllarında Beşiktaş forması giyen Senegalli eski yıldız futbolcu Dembe Ba Beşiktaş hakkında konuştu.
En başta Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim. Daha sezon bitmeden Shanghai'dan teklif almıştım; ama gitmek istemedim.
Yaz aylarının sonuna kadar fikrim böyleydi. Daha sonra bu zamanlarda belki de gitmenin, özellikle ekonomik anlamda iyi bir hamle olabileceğine karar verdim.
Çünkü kendim ve ailem için bir düzen kurmaya çalışıyordum. Daha sonra bu nedenle böyle bir hareketin mantıklı olabileceğine karar verdim; ama "evet" demem üç ay sürdü.
Mayıs'tan beri teklif geliyordu çünkü. Ama sürekli reddediyordum ve teklif artıyordu.
Aslında hayır dememin nedeni pazarlık amaçlı değildi. Sadece takımdan ayrılmak istemiyordum. Uzun süre boyunca her teklif geldiğinde hayır dedim.
Onlar da bana benim teklifimin ne olduğunu soruyorlardı. Ben de karşı bir teklifim olmadığını, çünkü ayrılmak istemediğimi söylüyordum.
Şenol Güneş'in yeni geldiğinde beni takımda tutmak istediğini ilk duyduğumda, takımdaki yetkililerden hiçbiriyle özel bir konuşmam olmadı.
Günün sonunda böyle bir konuşma olsaydı muhtemelen kararım değişirdi. Çünkü Beşiktaş için oynamayı çok seviyordum. Kalmayı ve futbolun tadını almayı isterdim..
Kartal'ın eski forveti Demba Ba, Weghorst'a övgüler dizdi.
Senegalli futbol adamı, "Weghorst bence çok iyi uyum sağlıyor.
Gol atıyor. Günün sonunda bir forvetten gol atması beklenir.
Weghorst bitiricilik ve performans olarak çok iyi gidiyor.
Dünya Kupasında da iyi iş çıkardı. Arjantin'e karşı iki gol attı.
Genel olarak çok iyi bir performans çıkarıyor ve şu anda takım için önemli olan da bu" dedi.
HOCA İŞİNİ İYİ BİLİR
Demba Ba, teknik patron Güneş'e de parantez açarak "Güneş çok akıllı bir insan.
Geçmişte birlikte çalıştığımız dönemdeki liderlik anlayışını sürdürdüğünü düşünüyorum.
Kendisi Türk futbolunu çok iyi biliyor ve bir oyuncunun en iyi yönünü nasıl ortaya çıkaracağı konusunda da uzman.
Bu sebeple kendisi takımdaki en iyi oyuncuları sahaya sürmeye çalışacaktır.
Hoca kazanmayı seven birisi" dedi.