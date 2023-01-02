Haberler Beşiktaş Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe kulüplerinde forma giyen Dembe Ba açıklamalarda bulundu. Senegalli yıldız Beşiktaş kariyeri ve golcü oyuncusu hakkında konuştu. İşte Dembe Ba'nın sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:22
Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

2014-2015 yıllarında Beşiktaş forması giyen Senegalli eski yıldız futbolcu Dembe Ba Beşiktaş hakkında konuştu.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

En başta Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim. Daha sezon bitmeden Shanghai'dan teklif almıştım; ama gitmek istemedim.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Yaz aylarının sonuna kadar fikrim böyleydi. Daha sonra bu zamanlarda belki de gitmenin, özellikle ekonomik anlamda iyi bir hamle olabileceğine karar verdim.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Çünkü kendim ve ailem için bir düzen kurmaya çalışıyordum. Daha sonra bu nedenle böyle bir hareketin mantıklı olabileceğine karar verdim; ama "evet" demem üç ay sürdü.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Mayıs'tan beri teklif geliyordu çünkü. Ama sürekli reddediyordum ve teklif artıyordu.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Aslında hayır dememin nedeni pazarlık amaçlı değildi. Sadece takımdan ayrılmak istemiyordum. Uzun süre boyunca her teklif geldiğinde hayır dedim.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Onlar da bana benim teklifimin ne olduğunu soruyorlardı. Ben de karşı bir teklifim olmadığını, çünkü ayrılmak istemediğimi söylüyordum.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Şenol Güneş'in yeni geldiğinde beni takımda tutmak istediğini ilk duyduğumda, takımdaki yetkililerden hiçbiriyle özel bir konuşmam olmadı.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Günün sonunda böyle bir konuşma olsaydı muhtemelen kararım değişirdi. Çünkü Beşiktaş için oynamayı çok seviyordum. Kalmayı ve futbolun tadını almayı isterdim..

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Kartal'ın eski forveti Demba Ba, Weghorst'a övgüler dizdi.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Senegalli futbol adamı, "Weghorst bence çok iyi uyum sağlıyor.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Gol atıyor. Günün sonunda bir forvetten gol atması beklenir.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Weghorst bitiricilik ve performans olarak çok iyi gidiyor.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Dünya Kupasında da iyi iş çıkardı. Arjantin'e karşı iki gol attı.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Genel olarak çok iyi bir performans çıkarıyor ve şu anda takım için önemli olan da bu" dedi.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

HOCA İŞİNİ İYİ BİLİR

Demba Ba, teknik patron Güneş'e de parantez açarak "Güneş çok akıllı bir insan.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Geçmişte birlikte çalıştığımız dönemdeki liderlik anlayışını sürdürdüğünü düşünüyorum.

Dembe Ba'dan Wout Weghorst'a övgü dolu sözler! "İş bitirici"

Kendisi Türk futbolunu çok iyi biliyor ve bir oyuncunun en iyi yönünü nasıl ortaya çıkaracağı konusunda da uzman.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bonservisi belli oldu! Bu rakama satılabilir
Flaş sözler! "Zirve yarışına ortak olması için..."
İstanbul su kesintisi olan ilçeler 2 Ocak 2023 - Sular ne zaman gelecek?
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (2 Ocak 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferde el sıkıştı! İstikrarı... F.Bahçe transferde el sıkıştı! İstikrarı... 09:02
Flaş sözler! "Zirve yarışına ortak olması için..." Flaş sözler! "Zirve yarışına ortak olması için..." 07:51
Çarpıcı yorum! "Lehine bir sonuç olanaksız" Çarpıcı yorum! "Lehine bir sonuç olanaksız" 07:43
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:01
Rakipler artıyor! Genç yıldız tehlikeye girdi Rakipler artıyor! Genç yıldız tehlikeye girdi 00:58
Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! 00:54
Daha Eski
PSG ilk yenilgisini aldı! PSG ilk yenilgisini aldı! 00:53
PSG ilk yenilgisini aldı! PSG ilk yenilgisini aldı! 00:52
Aydınus'tan derbide yabancı hakem tavsiyesi! Aydınus'tan derbide yabancı hakem tavsiyesi! 00:35
G.Saraylı taraftarlardan hamle! Anelka... G.Saraylı taraftarlardan hamle! Anelka... 00:35
Ve imzayı atıyor! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek Ve imzayı atıyor! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek 00:35
Demba Ba'dan Galatasaray ve transfer itirafı! Demba Ba'dan Galatasaray ve transfer itirafı! 00:34