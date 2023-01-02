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BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlı takımı değerlendirirken şampiyonluk şansı için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 07:52
BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

SİNAN VARDAR - BIKTIK USANDIK!

Adana Demirspor maçı Beşiktaş için 'Ya tamam, ya devam" maçıydı.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

90 dakika boyunca Beşiktaşlı futbolcuların kazanma arzusu gelecek haftalar için umut vericiydi.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Teknik direktör Şenol Güneş, en önemli noktaya parmak basarak taraftarın desteğinin oyunculara pozitif yönde etkisine dikkat çekti.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

10 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Şanlıurfa maçında taraftarların bazı futbolculara yaptıkları protestonun ardından önceki günkü olumlu destek çok ama çok önemliydi.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Tabii ki, Beşiktaşlı taraftarlar da büyük fedakarlıklarla takımlarını destekliyor.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Taraftarlar, doğal olarak oyunculardan daha fazla sorumluluk almalarını ve sahada iyi bir takım izlemek istiyorlar.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Bu onların en doğal hakkı. Ancak bu tepki dozajının çok iyi ayarlanması gerek.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Bu zor ekonomik günlerde Beşiktaş'a destek olmalıyız.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Gaziantep karşısında tel tel dökülen Beşiktaş'ın 4 gün sonra kazanma arzusu hepimizi mutlu etti ama zirve yarışı için çok daha fazlası gerek.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Bunu en iyi bilen kişi hiç şüphesiz Şenol Güneş! Mert Günok, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku'daki form yükselişindeki sır Güneş'in bu oyunculara dokunuşuydu.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Mourinho'nun diriltemediği Dele Alli'de ise hala tık yok. Kendi bilir!

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Saiss'in yokluğunda Tayyip Talha ve Welinton'un uyumu, Josef'in yeniden takıma dönüşü takımın gücüne güç kattı.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Gerçek olan şu ki; Beşiktaş'ın ligde zirve yarışına ortak olması için 4-5 maçlık galibiyet serisine ihtiyacı var.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

FUTBOLDA ALGI OPERASYONLARI

Son dönemde hakem hataları ve algı operasyonları kafamızda yine soru işaretlerini beraber getiriyor.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Maalesef Türkiye'de futbol sadece saha içi oyunu değil. Futbolumuzu yönetenler, kulüplere mavi boncuk dağıtmayı bırakıp saha içine odaklansınlar.

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Neden; Süper Lig'in marka değerini ayaklar altına alınmasına seyirci kalınıyor? Neden; Türkiye'de tüm takımlara futbol adaleti eşit derece sağlanmıyor?

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Neden; kulüplere sürekli ceza kesen TFF yetkilileri hakem hatalarından dolayı kısa bir açıklamayı dahi yapmıyor?

BEŞİTKAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Ve neden geçen sezon yapılan hakem operasyonu engelledi ve bugünlere gelindi? Polemiklerden bıktık usandık! Yıllardır yazıp, söylüyorum ama değişen bir şey yok! Futbolu bu kadar seven ülke halkına yaptığınız kocaman bir ayıp!

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