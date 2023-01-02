Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Son dakika transfer haberi... Fatih Karagümrük ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın talip olduğu Caner Erkin, geleceğine yönelik kararını verdi. İspanya La Liga ekipleriyle de adı anılan Caner Erkin'in, transfer sezonunun açılmasının ardından yeni rotasının nasıl olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 10:32
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Süper Lig'in tarihe geçen oyuncularından biri olan Caner Erkin'in geleceği merak ediliyordu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesini fesheden Milli futbolcu için İtalya ve İspanya'dan teklifler olduğunu konuşuluyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Caner Erkin, ligimizden de birçok takımın temas halinde.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Tecrübeli futbolcu için son günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğunu yazılıyordu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Ancak bu iki dev takımın taraftarları, Caner'in alınmasına kesinlikle karşı çıkınca bu ihtimaller suya düşmüş durumda.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

34 yaşındaki başarılı sol bekin kararı belli oldu...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

CANER ERKİN'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra CSKA Moskova ve Inter gibi devlerde forma giyen Caner Erkin, 1.5 sezondur formasını terlettiği Fatih Karagümrük'e veda etti.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Yeni takımı merak edilen oyuncu için Serie A veya La Liga'ya gideceği yorumları yapılıyordu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Ancak Milli futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'de kalmaya karar verdi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Öyle ki Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile evli ve bu evlilikten 4 yaşında bir kız çocukları var.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Caner Erkin'in eski eşinden de Çınar isminde 11 yaşında bir oğlu var.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Yıldız oyuncu, ailesini bırakarak Avrupa'da yeni bir hayata başlamayı istemiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Akşam'ın haberine göre başarılı sol bek, bu sebeple buradan gelecek tüm tekliflere kapıyı kapatmış durumda.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

KARİYERİNİ SÜPER LİG'DE BİTİRECEK
12 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ara transfer sezonunda yeni takımını seçecek olan Caner Erkin'in Süper Lig'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Milli futbolcunun gelen teklifleri değerlendirip en doğru kararı vermesi bekleniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Caner Erkin, Türkiye'de 3 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Milli yıldız, 2 kez Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Caner, 250 kez formasını terlettiği Fenerbahçe'de 16 gol 58 asiste imza attı.

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