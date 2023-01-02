Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Caner Erkin kararını verdi! İspanya derken...

Süper Lig'in tarihe geçen oyuncularından biri olan Caner Erkin'in geleceği merak ediliyordu.
Süper Lig'in tarihe geçen oyuncularından biri olan Caner Erkin'in geleceği merak ediliyordu.
Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesini fesheden Milli futbolcu için İtalya ve İspanya'dan teklifler olduğunu konuşuluyor.
Caner Erkin, ligimizden de birçok takımın temas halinde.
Tecrübeli futbolcu için son günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğunu yazılıyordu.
Ancak bu iki dev takımın taraftarları, Caner'in alınmasına kesinlikle karşı çıkınca bu ihtimaller suya düşmüş durumda.
34 yaşındaki başarılı sol bekin kararı belli oldu...
CANER ERKİN'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra CSKA Moskova ve Inter gibi devlerde forma giyen Caner Erkin, 1.5 sezondur formasını terlettiği Fatih Karagümrük'e veda etti.
Yeni takımı merak edilen oyuncu için Serie A veya La Liga'ya gideceği yorumları yapılıyordu.
Ancak Milli futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'de kalmaya karar verdi.
Öyle ki Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile evli ve bu evlilikten 4 yaşında bir kız çocukları var.
Caner Erkin'in eski eşinden de Çınar isminde 11 yaşında bir oğlu var.
Yıldız oyuncu, ailesini bırakarak Avrupa'da yeni bir hayata başlamayı istemiyor.
Akşam'ın haberine göre başarılı sol bek, bu sebeple buradan gelecek tüm tekliflere kapıyı kapatmış durumda.
KARİYERİNİ SÜPER LİG'DE BİTİRECEK
12 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ara transfer sezonunda yeni takımını seçecek olan Caner Erkin'in Süper Lig'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Milli futbolcunun gelen teklifleri değerlendirip en doğru kararı vermesi bekleniyor.
Caner Erkin, Türkiye'de 3 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Milli yıldız, 2 kez Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa sevinci yaşadı.
Caner, 250 kez formasını terlettiği Fenerbahçe'de 16 gol 58 asiste imza attı.
Beşiktaş ile 122 maçta 6 gol 31 asistlik istatistik yakaladı.
Öte yandan, Galatasaray'la ise 30 maçta 3 gol 4 asist yapmayı başarmıştı.