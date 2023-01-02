BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Süper Lig'de zirve yarışında olan Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapabilir.
Süper Lig'de zirve yarışında olan Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapabilir.
Siyah-beyazlı takıma katılacak isimler kadar ekipten ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.
Kartal'da bu sezon en çok dikkat çeken isim Romain Saiss oldu.
Beşiktaş, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sükse yapan Romain Saiss'i satabilir.
Fransa, Almanya ve İspanya'dan talipleri olan 32 yaşındaki stoper için konuşulan rakam 6 milyon euro...
Eğer transfer kulislerindeki iddialar gerçeğe dönüşürse yönetimin teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen Faslı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
ROMAIN SAISS KİMDİR?
26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Kariyerine Valence altyapısında başladı.
Sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers, Wolverhampton formaları giydi.
Sezon başında bedelsiz şekilde Beşiktaş'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı formayla 11 maça çıkan Saiss, 1 asist yaptı.
32 yaşındaki futbolcu, 1.88 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Saiss, A milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.
Saiss'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...
Saiss'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.