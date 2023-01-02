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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın bu sezonki öne çıkan isimlerinden olan Romain Saiss, 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile başarılı bir performans sergilemişti. Siyah-beyazlılar, yıldız ismin bonservisini belirledi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:29
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Süper Lig'de zirve yarışında olan Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Siyah-beyazlı takıma katılacak isimler kadar ekipten ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Kartal'da bu sezon en çok dikkat çeken isim Romain Saiss oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Beşiktaş, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sükse yapan Romain Saiss'i satabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Fransa, Almanya ve İspanya'dan talipleri olan 32 yaşındaki stoper için konuşulan rakam 6 milyon euro...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Eğer transfer kulislerindeki iddialar gerçeğe dönüşürse yönetimin teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen Faslı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

ROMAIN SAISS KİMDİR?

26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Kariyerine Valence altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers, Wolverhampton formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Sezon başında bedelsiz şekilde Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Siyah-beyazlı formayla 11 maça çıkan Saiss, 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

32 yaşındaki futbolcu, 1.88 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Saiss'in bonservisi belli oldu!

Saiss, A milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.

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