Haberler Beşiktaş Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Teknik Direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getirmesinin ardından siyah beyazlı kulüp yönetimi, geleceğe daha da umutla bakıyor. Siyah beyazlılar, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş takımından çifte kupa bekliyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 13:29
Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Geçtiğimiz yıla Süper Kupa ile başlamasına rağmen, ligde umduğu sonuçları bulamayan Beşiktaş 2023'ten oldukça umutlu.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

2022 yılı içerisinde Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile çalışan siyah-beyazlılar, her iki teknik adamın da başarısız olmasıyla, eski teknik direktörü Şenol Güneş'i takımın başına getirdi.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Henüz takımı toparlama aşamasında olan Güneş'in, transfer döneminin başlamasıyla en az 3 yeni takviye yapmak istediği biliniyor.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Tecrübeli hoca, çok daha iyi sonuçlar alması ve takımı şampiyonluk yarışının içinde tutması en büyük beklenti durumunda.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Siyah-beyazlı yönetim, henüz ilk yarının bile tamamlanmadığını altını çiziyor.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Kurmaylar, takviyelerle birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olacaklarına ve kupayı alacaklarına inanıyor.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Beşiktaş ayrıca son 16'ya kaldığı Zİraat Türkiye Kupası'nda finale kadar giderek kupayı kazanmayı hedefliyor.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Bununla beraber Kara Kartal, Cumhuriyet'in 100. yılını çifte kupayla kapatmayı en büyük hedef olarak görüyor.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

BU HAFTAYI BAY GEÇECEK
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 2022 yılını galibiyetle kapatmıştı.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Puanını 26'ya yükselterek 5'inci sıraya kadar çıkan Beşiktaş'ın 17. haftayı BAY geçeceği için sıralamadaki yerinde düşüş olabilir.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Ancak siyah beyazlıların ertelenen Antalyaspor maçından dolayı bir maçları eksik durumda.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

2023'e Kasımpaşa maçıyla başlayacak Beşiktaş'ta, Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss'in bu hafta iyileşmesi ve 11'e dönmesi yüksek ihtimal.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Saiss'in dönmesi Welinton'un yedek kulübesine geçmesi anlamı da taşıyor.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadronun geri kalanında değişiklik yapması beklenmiyor.

Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇI

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Volkan Demirel Beşiktaş'ın eski golcüsünü istedi!
Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (2 Ocak Pazartesi)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda... Beşiktaş Şenol Güneş ile rotasını çizdi! Sezon sonuda... 13:29
17. haftanın hakemleri belli oldu! 17. haftanın hakemleri belli oldu! 13:11
İtalya Milli Takımı yeni logosunu tanıttı İtalya Milli Takımı yeni logosunu tanıttı 13:00
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı 12:52
F.Bahçe zorlu deplasmanda! İşte maç öncesi rakamlar F.Bahçe zorlu deplasmanda! İşte maç öncesi rakamlar 12:49
Trabzonspor 3 eksikle çalıştı Trabzonspor 3 eksikle çalıştı 12:44
Daha Eski
İmzalar peş peşe! 5 futbolcuya yeni sözleşme İmzalar peş peşe! 5 futbolcuya yeni sözleşme 12:41
Dünya devine gidiyor! Transfer bedeli... Dünya devine gidiyor! Transfer bedeli... 12:40
Nazilli Belediyespor Fırtına'dan transfer yaptı Nazilli Belediyespor Fırtına'dan transfer yaptı 12:25
Pele'nin defin töreninin günü belli oldu Pele'nin defin töreninin günü belli oldu 12:24
Derbi öncesi G.Saray'a kötü haber! Derbi öncesi G.Saray'a kötü haber! 12:04
Şoke eden gelişme! 30 futbolcudan 21'i men edildi Şoke eden gelişme! 30 futbolcudan 21'i men edildi 11:56