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Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçecek. Siyah beyazlılar, 18. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:54
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçecek. Siyah-beyazlılar, ligde 18. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ise 2 Ocak Pazartesi başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, 3 Ocak Salı günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Beşiktaş, bu haftayı BAY geçecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Kara Kartal, bir sonraki hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına ise 3 günlük aranın ardından 2 Ocak Pazartesi günü sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılar, akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

Şenol Güneş ile 4 maçta 2 galibiyet
Sezona Teknik Direktör Valerien Ismael ile başlayan ancak 11. haftada Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran ve takımı bir kez daha Şenol Güneş'e emanet eden Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla çıktığı 4 müsabaka Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarından galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ile berabere kaldı. Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 7 puan topladı.

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