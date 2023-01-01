Haberler Beşiktaş Saiss’den müjdeli haber

Saiss’den müjdeli haber

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Romain Saiss, uyluğundaki sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli savunmacının ne zaman sahalara döneceği ise merak konusuydu. Bu arada Beşiktaşlı taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Saiss'ın, önümüzdeki günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun, gelecek hafta yani 7 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden Beşiktaş formasına kavuşacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Saiss’den müjdeli haber
Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Romain Saiss, uyluğundaki sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli savunmacının ne zaman sahalara döneceği ise merak konusuydu. Bu arada Beşiktaşlı taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Saiss'ın, önümüzdeki günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun, gelecek hafta yani 7 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden Beşiktaş formasına kavuşacağı öğrenildi.
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