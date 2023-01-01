Masuaku Adana Demir’e patladı

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Kongolu yıldızı Arthur Masuaku, siyahbeyazlılara Adana Demirspor maçında altın değerinde 3 puan getiren isim oldu. Geldiği günden bu yana eleştirilen ve Ocak ayında gönderilmesi düşünülen Masuaku; attığı frikik golünün dışında 5 başarılı dripling, 8 ikili mücadele kazanma, 6 da kritik top kesme gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Kongolu yıldızı Arthur Masuaku, siyahbeyazlılara Adana Demirspor maçında altın değerinde 3 puan getiren isim oldu. Geldiği günden bu yana eleştirilen ve Ocak ayında gönderilmesi düşünülen Masuaku; attığı frikik golünün dışında 5 başarılı dripling, 8 ikili mücadele kazanma, 6 da kritik top kesme gerçekleştirdi.