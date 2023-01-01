Josef: Öncelikle borçları ödeyin!

Josef de Souza, Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferine tepki gösterdi. 2018-2020 arasında Al-Ahli'de top koşturan 33 yaşındaki sambacı, "Spor Bakanı, bu harika transferden dolayı sizi tebrik etmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Diğer takımlarınız büyük sözleşmeler imzalamadan önce, Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum" dedi.
Josef de Souza, Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferine tepki gösterdi. 2018-2020 arasında Al-Ahli'de top koşturan 33 yaşındaki sambacı, "Spor Bakanı, bu harika transferden dolayı sizi tebrik etmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Diğer takımlarınız büyük sözleşmeler imzalamadan önce, Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum" dedi.