Gizli kahraman Gedson Fernandes

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in 11'de dahi şans vermediği Gedson, Adana Demirspor maçının gizli kahramanı oldu. İsmael'in kalması durumunda ayrılmak istediğini yönetimle paylayan Gedson, Şenol Güneş'in gelmesiyle kendini buldu. Portekizli yıldız son lig maçında 34 isabetli pas (%83) verirken, 6 kez kritik top kesme ve 7 de top kazanma istatistiğiyle oynadı.
Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in 11'de dahi şans vermediği Gedson, Adana Demirspor maçının gizli kahramanı oldu. İsmael'in kalması durumunda ayrılmak istediğini yönetimle paylayan Gedson, Şenol Güneş'in gelmesiyle kendini buldu. Portekizli yıldız son lig maçında 34 isabetli pas (%83) verirken, 6 kez kritik top kesme ve 7 de top kazanma istatistiğiyle oynadı.