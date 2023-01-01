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Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetime raporunu sundu. Dele Alli'den memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, "Ocak sonuna kadar isteğimi alamazsam, ara transferde yeni bir 10 numara olmamız şart, yoksa işimiz zor" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Şenol Güneş, bu doğrultuda isteklerini yönetime iletti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Güneş, yönetimle yaptığı son görüşmede 'acil' takviye listesine bir de '10 numara' ekledi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Sezon başında transfer edilen Dele Alli'den beklenen verim alınamadı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Hatta İngiliz yıldızın verilen şansları da iyi kullanamaması Güneş'in sabrını taşırdı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Güneş Dele Alli'den umudunu tamamen kesti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Adana Demirspor maçında 1 dakika bile şans vermeyen tecrübeli teknik adam, "Final paslarında sıkıntılarımız var" diyerek 10 numara zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetime listesini sunan teknik direktör Şenol Güneş'in, acil alınması gerekenler mevkiilerine 10 numarayı da eklediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Tecrübeli teknik adamın, "Dele Alli'nin kalitesin iyi biliyorum ve bunu ortaya çıkarması için ona bir çok fırsat verdim.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Ama şu ana kadar beklediğimi alamadım.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Ocak ayı sonuna kadar da isteğimi alamazsam, ara transferde yeni bir 10 numara olmamız şart, yoksa işimiz zor" dedi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

İngiliz oyuncuyu gözden çıkartabileceğini resmen ifade etti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

SERVET ÖDENİYOR

Everton'dan senelik 5.2 milyon sterlin kazanan Dele Alli'nin Beşiktaş'tan aldığı para yine gündem oldu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

İngiliz oyuncunun 1.8 milyon sterlin (2.2 milyon euro) kazanması üzerine camiada bazı sesler yükseldi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

"Bu rakamlara bu kadar etkisiz bir performans sergileyen başka oyuncu yok!" yorumları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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