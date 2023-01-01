Beşiktaş'ta Şenol Güneş 10 numara istiyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Şenol Güneş, bu doğrultuda isteklerini yönetime iletti.
Güneş, yönetimle yaptığı son görüşmede 'acil' takviye listesine bir de '10 numara' ekledi.
Sezon başında transfer edilen Dele Alli'den beklenen verim alınamadı.
Hatta İngiliz yıldızın verilen şansları da iyi kullanamaması Güneş'in sabrını taşırdı.
Güneş Dele Alli'den umudunu tamamen kesti.
Adana Demirspor maçında 1 dakika bile şans vermeyen tecrübeli teknik adam, "Final paslarında sıkıntılarımız var" diyerek 10 numara zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu.
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetime listesini sunan teknik direktör Şenol Güneş'in, acil alınması gerekenler mevkiilerine 10 numarayı da eklediği ifade edildi.
Tecrübeli teknik adamın, "Dele Alli'nin kalitesin iyi biliyorum ve bunu ortaya çıkarması için ona bir çok fırsat verdim.
Ama şu ana kadar beklediğimi alamadım.
Ocak ayı sonuna kadar da isteğimi alamazsam, ara transferde yeni bir 10 numara olmamız şart, yoksa işimiz zor" dedi.
İngiliz oyuncuyu gözden çıkartabileceğini resmen ifade etti.
SERVET ÖDENİYOR
Everton'dan senelik 5.2 milyon sterlin kazanan Dele Alli'nin Beşiktaş'tan aldığı para yine gündem oldu.
İngiliz oyuncunun 1.8 milyon sterlin (2.2 milyon euro) kazanması üzerine camiada bazı sesler yükseldi.
"Bu rakamlara bu kadar etkisiz bir performans sergileyen başka oyuncu yok!" yorumları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.