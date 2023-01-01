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Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yıldız isimlerinden Romain Saiss, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlanmış ve turnuva sonrası tedaviye başlamıştı. Beşiktaş taraftarı, Romain Saiss'in dönüşünü merak ederken, konuya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 11:47
Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Şenol Güneş, konuya ilişkin Gaziantep FK maçı öncesi konuşmuştu.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Güneş, şu sözleri sarf etmişti:

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

"Saiss'ın sakatlığı devam ediyor.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Perşembe-cuma dönüş yapabilir takıma, öyle umut ediyorum.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Bu maç ve Adana Demispor maçında olmayacak."

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Saiss ise Dünya Kupası sırasında sakatlığına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

"Sakatlığıma bakacağız.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Takımıma yardım etmek istiyorum."

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

MÜJDE GELİYOR
Öte yandan Saiss'in sakatlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Bu gelişme, Beşiktaş camiasını sevindirecek cinsten oldu.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Tecrübeli savunmacının ne zaman sahalara döneceği ise merak konusuydu.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Saiss'ın, önümüzdeki günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Bu doğrultuda yıldız oyuncunun, gelecek hafta yani 7 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden Beşiktaş formasına kavuşacağı öğrenildi.

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