Beşiktaş'ta Romain Saiss gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Beşiktaş'ta Romain Saiss'e dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Romain Saiss'e dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlıların yıldızı, bilindiği üzere bir süredir sakatlık yaşıyordu.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlanan Saiss, turnuva sonrası takımına geri dönememişti.
Şenol Güneş, konuya ilişkin Gaziantep FK maçı öncesi konuşmuştu.
Güneş, şu sözleri sarf etmişti:
"Saiss'ın sakatlığı devam ediyor.
Perşembe-cuma dönüş yapabilir takıma, öyle umut ediyorum.
Bu maç ve Adana Demispor maçında olmayacak."
Saiss ise Dünya Kupası sırasında sakatlığına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"Sakatlığıma bakacağız.
55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım.
Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım.
Takımıma yardım etmek istiyorum."
MÜJDE GELİYOR
Öte yandan Saiss'in sakatlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Bu gelişme, Beşiktaş camiasını sevindirecek cinsten oldu.
Tecrübeli savunmacının ne zaman sahalara döneceği ise merak konusuydu.
Saiss'ın, önümüzdeki günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi.
Bu doğrultuda yıldız oyuncunun, gelecek hafta yani 7 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden Beşiktaş formasına kavuşacağı öğrenildi.
Saiss, Beşiktaş'a sezon başında transfer olmuştu.
Yıldız oyuncu için siyah beyazlılar bonservis ücreti ödememişti.