Haberler Beşiktaş Afsha harekatı sürüyor

Afsha harekatı sürüyor

Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha Afsha için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Football Scotland, 26 yaşındaki oyun kurucu ile ilk temasların kurulduğunu iddia ederken, oyuncunun menajeri Abdelrahman Ismail, Mısır'da bir radyo istasyonuna "Beşiktaş, G.Saray ve Celtic, Mohamed Magdy Afsha'yı imzalamak için yarışıyor" açıklamasını yineledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Afsha harekatı sürüyor
Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha Afsha için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Football Scotland, 26 yaşındaki oyun kurucu ile ilk temasların kurulduğunu iddia ederken, oyuncunun menajeri Abdelrahman Ismail, Mısır'da bir radyo istasyonuna "Beşiktaş, G.Saray ve Celtic, Mohamed Magdy Afsha'yı imzalamak için yarışıyor" açıklamasını yineledi.
DİĞER
Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın'ı canından bezdirdi! "Korkudan antrenmana gidemiyorum"
Herkesin tanıdığı sosyetiğin yasak aşk zinciri ortaya çıktı! Ünlü güzelin kocası bir erkek ve bir kadınla...
Dele Alli yerine o geliyor!
Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dele Alli yerine o geliyor!
Şenol Güneş: 10'u istiyorum!
Milli Piyango son dakika 50 bin TL kazanan numaralar!
Milli Piyango son dakika 20 bin TL kazanan numaralar!
Milli Piyango çekilişi başladı - İşte 10 bin TL kazandıran numaralar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü maçta kazanan Arsenal 6 gollü maçta kazanan Arsenal 22:35
Villarreal geriden gelerek kazandı Villarreal geriden gelerek kazandı 21:56
Villarreal geriden gelerek kazandı Villarreal geriden gelerek kazandı 21:56
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 21:39
G.Saray'dan Fransız kanat hamlesi! G.Saray'dan Fransız kanat hamlesi! 21:30
Kaan Ayhan için dev kapışma! Kaan Ayhan için dev kapışma! 21:30
Daha Eski
Karar verildi! Cicaldau için istenen rakam... Karar verildi! Cicaldau için istenen rakam... 21:30
İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! 21:30
Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia 21:30
Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler 21:30
4 büyükler stoper yarışında! 4 büyükler stoper yarışında! 21:29
F.Bahçe'ye Viking orta saha! F.Bahçe'ye Viking orta saha! 21:29