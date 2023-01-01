Afsha harekatı sürüyor

Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha Afsha için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Football Scotland, 26 yaşındaki oyun kurucu ile ilk temasların kurulduğunu iddia ederken, oyuncunun menajeri Abdelrahman Ismail, Mısır'da bir radyo istasyonuna "Beşiktaş, G.Saray ve Celtic, Mohamed Magdy Afsha'yı imzalamak için yarışıyor" açıklamasını yineledi.
Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha Afsha için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Football Scotland, 26 yaşındaki oyun kurucu ile ilk temasların kurulduğunu iddia ederken, oyuncunun menajeri Abdelrahman Ismail, Mısır'da bir radyo istasyonuna "Beşiktaş, G.Saray ve Celtic, Mohamed Magdy Afsha'yı imzalamak için yarışıyor" açıklamasını yineledi.