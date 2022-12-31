Haberler Beşiktaş Ozan'a yeşil ışık

Ozan'a yeşil ışık

Beşiktaş’ın Ocak ayı listesindeki isimlerden Ozan Tufan için Hull City’nin hocası Rosenior “Kabul edilebilir teklif gelirse, bakarız” yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Ozan'a yeşil ışık

Beşiktaş'ta tüm gözler ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Kadrosunu ilk olarak bir stoper alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, ikinci olarak ise orta sahasına kaliteli bir isim almayı planlıyor. Bu isimlerden biri de teknik direktör Şenol Güneş'in eski talebelerinden biri olan Ozan Tufan. Tecrübeli hocaya yöneltilen "Ozan Tufan'ı istiyor musunuz?" sorusuna Güneş, "Onu beğeniyorum ama beni aramadı" yanıtını vermişti. Bu açıklamanın ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı ve Hull City'nin hocası konuyla ilgili konuştu.

TEKLİF BEKLİYORLAR

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, orta saha oyuncusu ile ilgili resmi herhangi bir teklif almadıklarına belirtirken şöyle devam eti: "Ben bir şey duymadım. Ancak benim açımdan, kabul edilebilir bir teklif gelirse bana bilgi verileceğini biliyorum. O zaman düşünürüz!" İngiliz çalıştırıcının bu açıklaması, "Beşiktaş, tatmin edici bir teklif yapması durumunda Hull City kulübü Ozan Tufan'ı bırakabilir" şeklinde yorumlandı. Şimdi gözler siyah-beyazlı yönetimin, Şenol Güneş'in raporuna göre vereceği karara çevrilmiş durumda.

22 MAÇTA 4 GOL

Sezon başında 3 milyon euro karşılığında F.Bahçe'dan Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, toplam 22 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez havalandıran Ozan, profeyonel kariyerindeki 298 maçta ise 29 gol ve 34 asistle 63 gole doğrudan katkı verdi. 27 yaşındaki oyuncu asıl mevkii olan merkez orta saha dışında 10 numara ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

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