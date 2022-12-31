Beşiktaş'ta Masuaku bilmecesi!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Masuaku'nun durumu belirsizliğini koruyor. İlk geldiği günlerde çok eleştirilen ancak son iki maçta skora direkt katkı yapan Masuaku, performansıyla dikkat çekiyor.



29 yaşındaki futbolcu takımda kalır ve 12 maça daha ilk 11'de çıkarsa bonservisi otomatik olarak alınacak. Ocak ayında gönderilmesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncu için kalan maçların belirleyici olacağı belirtildi. Yönetim, Masuaku'nun takımda kalması halinde transfer hakkını başka mevkilerde kullanacak.