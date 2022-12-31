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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezona Valerien Ismael'le başlayıp Şenol Güneş'le devam eden Beşiktaş'ta önemli değişiklikler göze çarpıyor. Tecrübeli teknik direktör Güneş'in takımın başına geçer geçmez dokunduğu ilk isim olan Mert Günok, performansıyla tam not aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 08:38
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Beşiktaş'ta sezona Valerien Ismael'le başlanmış ancak alınan kötü sonuçların ardından Fransız hocayla yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Valerien Ismael'in yerine ise Şenol Güneş takımın başına getirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Tecrübeli teknik adam göreve başlar başlamaz, bazı mevkilerde dikkat çeken değişiklikler yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Şenol Güneş'in, Beşiktaş'a ikinci gelişinde dokunduğu ilk isim Mert Günok oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Başarılı kurtarışlarına, geriden oyun kurmasını ve başarılı paslarını da ekleyen tecrübeli eldiven, uzun zamandır kalede duyulan güven eksikliğini de gidermeyi başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Bu sezon 4 maçta Beşiktaş kalesini korudu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Bu karşılaşmalarda 5 gol yedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Mert Günok, 1 maçı da gol yemeden tamamladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Öte yandan deneyimli eldivenin Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

FEHMİ MERT GÜNOK KİMDİR?

1 Mart 1989 yılında Karabük'te dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Profesyonel futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Sırasıyla Fenerbahçe, Bursaspor ve Başakşehir formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

2021 yazında Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

1.96 cm boyundaki Mert Günok, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Milli kaleci, 22 kez ay-yıldızlı takımın formasını giydi.

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