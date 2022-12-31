BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in dokunuşu en çok ona yaradı!

Beşiktaş'ta sezona Valerien Ismael'le başlanmış ancak alınan kötü sonuçların ardından Fransız hocayla yollar ayrılmıştı.
Beşiktaş'ta sezona Valerien Ismael'le başlanmış ancak alınan kötü sonuçların ardından Fransız hocayla yollar ayrılmıştı.
Valerien Ismael'in yerine ise Şenol Güneş takımın başına getirildi.
Tecrübeli teknik adam göreve başlar başlamaz, bazı mevkilerde dikkat çeken değişiklikler yaptı.
Şenol Güneş'in, Beşiktaş'a ikinci gelişinde dokunduğu ilk isim Mert Günok oldu.
Başarılı kurtarışlarına, geriden oyun kurmasını ve başarılı paslarını da ekleyen tecrübeli eldiven, uzun zamandır kalede duyulan güven eksikliğini de gidermeyi başardı.
Bu sezon 4 maçta Beşiktaş kalesini korudu.
Bu karşılaşmalarda 5 gol yedi.
Mert Günok, 1 maçı da gol yemeden tamamladı.
Öte yandan deneyimli eldivenin Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
FEHMİ MERT GÜNOK KİMDİR?
1 Mart 1989 yılında Karabük'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı.
Sırasıyla Fenerbahçe, Bursaspor ve Başakşehir formaları giydi.
2021 yazında Beşiktaş'a transfer oldu.
1.96 cm boyundaki Mert Günok, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli kaleci, 22 kez ay-yıldızlı takımın formasını giydi.
Mert Günok kariyerinde en çok maça Başakşehir formasıyla çıktı.
Tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 650 bin euro...