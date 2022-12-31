Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Son dakika spor haberleri... Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun merakla beklenen yeni takımı belli oldu. Yıldız isim, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attı. Bu transfer sonrası Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 10:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Suudi ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

"Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imza. Yeni evine hoş geldin Ronaldo."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Suudi ekibinden transferin detaylarıyla ilgili bir açıklama yapılmazken medyada yer alan haberlere göre Ronaldo'nun 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı ve yıllık 200 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

TANIDIK İSİMLERLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da bir dönem Türkiye'de forma giyen birçok isim yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Ronaldo, yeni kulübünde bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Al Nassr şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maç sonunda aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

JOSEF'TEN SİTEM

Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza'dan dikkat çeken bir reaksiyon geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan Spor Bakanı'nı da etiketleyip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

"Spor Bakanı, sizi bu büyük transfer için tebrik ederim ve bir de tavsiye vermek isterim. Diğer takımlarınız büyük kontratlar imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'daki borçlarını ödeyin."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Josef de Souza, Beşiktaş'a 2020 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılmadan önce kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Maaşını alamadığını iddia eden Josef'in şikayetini değerlendiren FIFA Uyuşmazlık Kurulu, oyuncuyu haklı bulmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Al Ahli'nin Josef de Souza'ya 4 milyon 700 bin euro ödenmesi kararlaştırılmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Beşiktaş formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Josef, 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Brezilyalı futbolcu toplam 3 kez milli takım formasını terletti.

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