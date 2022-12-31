BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takımla sözleşme imzalayacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imza. Yeni evine hoş geldin Ronaldo."
Suudi ekibinden transferin detaylarıyla ilgili bir açıklama yapılmazken medyada yer alan haberlere göre Ronaldo'nun 2.5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı ve yıllık 200 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.
TANIDIK İSİMLERLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da bir dönem Türkiye'de forma giyen birçok isim yer alıyor.
Ronaldo, yeni kulübünde bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.
Al Nassr şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maç sonunda aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.
JOSEF'TEN SİTEM
Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza'dan dikkat çeken bir reaksiyon geldi.
Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan Spor Bakanı'nı da etiketleyip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Spor Bakanı, sizi bu büyük transfer için tebrik ederim ve bir de tavsiye vermek isterim. Diğer takımlarınız büyük kontratlar imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'daki borçlarını ödeyin."
Josef de Souza, Beşiktaş'a 2020 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den transfer olmuştu.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılmadan önce kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.
Maaşını alamadığını iddia eden Josef'in şikayetini değerlendiren FIFA Uyuşmazlık Kurulu, oyuncuyu haklı bulmuştu.
Al Ahli'nin Josef de Souza'ya 4 milyon 700 bin euro ödenmesi kararlaştırılmıştı.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Josef, 1 asist yaptı.
Brezilyalı futbolcu toplam 3 kez milli takım formasını terletti.