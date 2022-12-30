Suskun kaldılar

Beşiktaş'ınen önemli gol ayakları Wouth Weghorst ile Cenk Tosun, Adana Demirspor karşısında ileri uçta görev yaptı. Maç boyunca rakip savunma oyuncularıyla boğuşan ikili, skora katkı sağlamayı başaramadı. Hollandalı golcü bir kez ağları havalandırdı fakat bu gol kalkan ofsayt bayrağı sebebiyle iptal edildi. Cenk Tosun, 66'da yerini Redmond'a bırakırken; Weghorst'un yerine ise 89'da Muleka oyuna girdi. Hollandalı yıldız ligde bu sezon 7 gol, 4 asistlik bir performans sergilerken, Cenk Tosun da 4 gol, 1 asistle takımına katkı vermişti. Siyah-beyazlı ekipte 11 gol ve 5 asistle toplamda 16 gole doğrudan katkı sağlayan iki golcü Adana Demir karşısında sessiz kaldı.