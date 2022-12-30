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Suskun kaldılar

16 gole katkı sağlayan Weghorst ile Cenk Tosun bu kez sessizdi. Hollandalı’nın atttığı gol ofsayt engeline takıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Suskun kaldılar
Beşiktaş'ın en önemli gol ayakları Wouth Weghorst ile Cenk Tosun, Adana Demirspor karşısında ileri uçta görev yaptı. Maç boyunca rakip savunma oyuncularıyla boğuşan ikili, skora katkı sağlamayı başaramadı. Hollandalı golcü bir kez ağları havalandırdı fakat bu gol kalkan ofsayt bayrağı sebebiyle iptal edildi. Cenk Tosun, 66'da yerini Redmond'a bırakırken; Weghorst'un yerine ise 89'da Muleka oyuna girdi. Hollandalı yıldız ligde bu sezon 7 gol, 4 asistlik bir performans sergilerken, Cenk Tosun da 4 gol, 1 asistle takımına katkı vermişti. Siyah-beyazlı ekipte 11 gol ve 5 asistle toplamda 16 gole doğrudan katkı sağlayan iki golcü Adana Demir karşısında sessiz kaldı.
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