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Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 08:00
Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - PAMUKLARA SARMALI!

Ligin ayarı her hafta farklı bir boyuta taşınıyor ve hakemler bu konuda inanılmaz büyük bir hata payına sahip. Üstelik VAR gibi bir teknolojiye rağmen bizim hakemler berbat haldeler.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Bu konuyu başka bir yazıya bırakıp maça girelim. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından, sağlam bir kadroları var ve her takım için zorlu bir rakip konumundalar.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Böyle bir rakip karşısında Şenol hocanın Salih-Josef ikilisiyle orta sahayı parselleyip 10 numara pozisyonunda Gedson'u kullanması akıllıcaydı. Bana göre ideal Beşiktaş orta sahası budur zaten.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Oyuna 4-2-3-1 dizilişinde başlayıp zaman zaman 4-3-3'e dönen Kartal ilk tempo yaptığı anlarda iyi pozisyonlar buldu. Konuk Adana temsilcisi de tempoya tempoyla karşılık verince ortaya heyecan dolu bir 90 dakika çıktı.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Onyekuru, Belhanda, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Emre Akbaba, Gulbrandsen, Assombalonga gibi çok önemli orta saha ve forvet oyuncularına sahip Adana Demirspor önünde oyuna temkinli başlayan Beşiktaş kanat bindirmeleriyle gol ararken bir yandan da kontra yememek için tedbirli davrandı.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Salih 5.5'tan altı pozisyonunda(!) oynadı desek yeridir. Gedson aldığı her topu dikine kullanmaya çalışırken genellikle sola oynamak zorunda kaldı. Çünkü sağdaki Cenk-Roiser ikilisi N'Koudou-Masuaku kadar aktif değildi.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Yine de görevlerini yaptılar, özellikle haftalardır eleştirdiğimiz Roiser, savunma anlamında işini iyi yaptı.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Ancak gecenin en iyisi bana göre Masuaku idi. Kalitesini kanıtladı. Diğer alternatiflere bakınca şunu net olarak söyleyebilirim; Masuaku'yu pamuklara sarmak gerek.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - YENİ UMUTLAR

Kıran kırana bir 90 dakika izledik. Dünkü mücadele; Süper Lig'in kalitesinden çok öteydi. Beşiktaş'ı tebriklerimizi iletirken Adana Demirspor'u da cesur futbolundan dolayı kutlayalım.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş baskısını iyice artırdı. Güzel futbol erken golü de getirdi.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Kaleci Ertaç belki hatalıydı ama Masuaku'nun jeneriklik golüyle gözlerimizin pasını sildik. Umarım kalitesi her yönüyle ışıldayan Masuaku için bu gol moral olur.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

İlk yarıda Saiss'in yokluğunda Adana Demirspor savunmanın arkasına sarkmaya çalıştı ama Mert Günok tam zamanında çıkışları başta olmak üzere savunmayı rahatlatan isimdi.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Josef'in gelmesiyle Salih ve Gedson hem savunma ve hücuma inanılmaz katkı verdiler.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

İkinci devrede Adana Demirspor Beşiktaş'ın da biraz geri çekilmesiyle pozisyonlar buldu.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Gulbrandsen'in altı pastan golü kaçırmasının ardından Yusuf Sarı'nın çok uzaklardan aşırtmasında topun direkten dönmesi maçın dönüm noktalarındandı.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Adana Demirspor yedek kulübesindeki güçleriyle Şenol hocanın Cenk ve Salih'in yerine Tayfur ve Redmond'u alması ikinci golü istediğini gösteriyordu.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vicenzo Montella yedek kulübesinin gücüyle Akintola ve Assombalonga'yı oyuna sürmesine rağmen Beşiktaş hata yapmadı ve çok istediği 3 puana kavuştu.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Hakkını verelim Welinton dün Tayyip Talha ile birlikte çok iyi mücadele örneği gösterdi.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Özellikle Welinton, Onyekuru'yu sahadan silen isimdi.

Spor yazarları Beşiktaş-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Beşiktaşlı taraftarlar dün dakikalarca söyledikleri "Güzel günler görelim, güneşli günler" tezahüratıyla coşkuyu sahaya yansıttılar. Dünkü 3 puan sonrası Beşiktaş yeni umutlara yelken açtı.

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