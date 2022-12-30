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Şenol Güneş: Bağırmak yanlış

Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “N’Koudou’ya geçen hafta kırmızı verilebilirdi. Bugün Josef’in sarısına benzer 10-15 pozisyon Gaziantep’te oldu, hiç kart çıkmadı... Bağırmak doğru değil!” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Şenol Güneş: Bağırmak yanlış

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Bugün taraftar+oyuncu bütünleşmesi önemliydi bunu da başardık. Oyunun her anında coşku paylaşıldı. Hem puan hem morale ihtiyacımız vardı. Kazandık. Her geçen gün üstüne koymalıyız" dedi... Güneş transferle ilgili, "Zamanı gelince gereken yapılır. Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Ama bunlar, alınır alınmaz... Samet'in başka takımla anlaştığı konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

VERİME BAKACAĞIZ

Hakemlerle ilgili bağırmanın doğru olmadığını belirten Şenol Güneş, "Geçen hafta bizim maç çok konuşuldu. N'Koudou'ya kırmızı verilebilirdi... O kadar çok pozisyon var ki... Bugün Josef'in sarı kart gördüğü pozisyonun en az 10-15 tanesi Gaziantep'te oldu, hiç sarı kart gösterilmedi. Bir kulübü korumaya çalışıp, diğerine farklı davranırsan kaos olur" diye konuştu. Takımı yukarı çeecek isimlerle çalışacaklarını söyleyen Güneş, "N'Koudou, bugün iyi oynadı. Redmond için de bu geçerli. Bunlardan biri de gidebilir, kenardan da gidebilir" dedi.

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