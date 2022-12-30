Rosier’e Udinese kancası

Valentin Rosier'in talipleri gün geçtikçe çoğalıyor... İtalyan asıllı Fransız futbolcu için önceki gün Monza iddiası ortaya atılmıştı. Dün de bir başka Serie A ekibi Udinese'nin Rosier için devreye girdiği bildirildi.
ValentinRosier'in talipleri gün geçtikçe çoğalıyor... İtalyan asıllı Fransız futbolcu için önceki gün Monza iddiası ortaya atılmıştı. Dün de bir başka Serie A ekibi Udinese'nin Rosier için devreye girdiği bildirildi... Haberde, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki bek için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği de yer aldı. Müzakerelerin kolay olmayacağı kaydedildi... Monza'nın da Valentin Rosier'i renklerine bağlamak için yarışta olduğu ifade edildi.