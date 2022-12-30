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Rosier’e Udinese kancası

Valentin Rosier'in talipleri gün geçtikçe çoğalıyor... İtalyan asıllı Fransız futbolcu için önceki gün Monza iddiası ortaya atılmıştı. Dün de bir başka Serie A ekibi Udinese'nin Rosier için devreye girdiği bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Rosier’e Udinese kancası
Valentin Rosier'in talipleri gün geçtikçe çoğalıyor... İtalyan asıllı Fransız futbolcu için önceki gün Monza iddiası ortaya atılmıştı. Dün de bir başka Serie A ekibi Udinese'nin Rosier için devreye girdiği bildirildi... Haberde, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki bek için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği de yer aldı. Müzakerelerin kolay olmayacağı kaydedildi... Monza'nın da Valentin Rosier'i renklerine bağlamak için yarışta olduğu ifade edildi.
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