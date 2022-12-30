Haberler Beşiktaş Kartal havalandı

Kartal havalandı

En son 30 Ekim’de Ümraniye’yi mağlup eden siyah-beyazlılar, 11 maçtır kaybetmeyen Güney temsilcisini yenerek 2022’yi 5’inci sırada tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Kartal havalandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ıncı haftasının kapanış maçında Adana Demirsspor'u 1-0 mağlup etti. Ligdeki son galibiyetini 30 Ekim'de Ümraniyespor'u mağlup ederek elde eden siyah- beyazlılar, tam 2 ay aradan sonra üç puan aldı. Bu periyotta G.Saray'a yenilen, Antalya maçı ertelenen, G.Antep'le de berabere kalan siyah-beyazlılar, altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş ligde 11 maçtır kaybetmeyen Güney temsilcisini devirirken, rakibine 2. mağlubiyetini tattırdı.

KALECİLER GÜNÜNDEYDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar 14'te rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı Masuaku, sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu nefis bir plase ile ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Kalan bölümde iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çevirmeyi başaramazken, her iki ekibin de kalecileri başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Kara Kartal hanesine yazdırdığı bu üç puanla sıralamada Trabzonspor ve Konyaspor'u geride bırakarak, 2022 yılını 5'inci sırada tamamladı.

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