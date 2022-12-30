Gedson: Bu yarışı bırakmayacağız

Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes yine formundadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu takımı maestro gibi idare etti. Tecrübeli krampon, karşılaşma sonrası yaptğı açıklamada "Bu yarışı bırakmayacağız. Bugün de bunu bir kez daha gösterdik. İyi mücadele ederek hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kartal'ınPortekizli yıldızı Gedson Fernandes yine formundadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu takımı maestro gibi idare etti. Tecrübeli krampon, karşılaşma sonrası yaptğı açıklamada "Bu yarışı bırakmayacağız. Bugün de bunu bir kez daha gösterdik. İyi mücadele ederek hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Gedson ayrıca sahalarında taraftar desteği ile mücadele güçlerinin yükseldiğini sözlerine ekledi.