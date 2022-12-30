BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı.
Siyah-beyazlıların yıldızı Arthur Masuaku, 3.5 yıllık aranın ardından bir ilke imza attı.
İşte Beşiktaş-Adana Demirspor maçından detaylar...
Müsabakanın 13. dakikasında Beşiktaş'ın organize geliştirdiği atakta topla yay üzerinde buluşan Gedson Fernandes, sağdan savunma arkasına sarkan Weghorst'a yerden pasını verdi.
Weghorst bekletmeden arka direğe yine yerden çevirdi, N'Koudou arka direkte müsait pozisyonda topu farklı şekilde üstten auta gönderdi.
Mücadelenin 13. dakikasında Adana Demirspor'da Badou N'Diaye, Wout Weghorst'un ayağına bastı.
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan faul kararı verdi ve sarı kartını gösterdi.
Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Arthur Masuaku geçti.
Arthur Masuaku'nun şutunda top doğrudan ağlarla buluştu ve Beşiktaş rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
YILLAR SONRA İLK KEZ
Beşiktaş'ın West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi.
Milliyet'in Opta'dan aktardığı bilgilere göre; Profesyonel kariyerinin ilk frikik golünü Adana Demirspor ağlarına gönderen Arthur Masuaku, Mart 2019'dan (Burak Yılmaz vs Konyaspor) bu yana iç sahadaki bir Süper Lig maçında bu şekilde gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı.
Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi.
Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu.
1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...