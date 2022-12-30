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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Arthur Masuaku bir ilki başardı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

İşte Beşiktaş-Adana Demirspor maçından detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Müsabakanın 13. dakikasında Beşiktaş'ın organize geliştirdiği atakta topla yay üzerinde buluşan Gedson Fernandes, sağdan savunma arkasına sarkan Weghorst'a yerden pasını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Weghorst bekletmeden arka direğe yine yerden çevirdi, N'Koudou arka direkte müsait pozisyonda topu farklı şekilde üstten auta gönderdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Mücadelenin 13. dakikasında Adana Demirspor'da Badou N'Diaye, Wout Weghorst'un ayağına bastı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan faul kararı verdi ve sarı kartını gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Arthur Masuaku geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Arthur Masuaku'nun şutunda top doğrudan ağlarla buluştu ve Beşiktaş rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

YILLAR SONRA İLK KEZ

Beşiktaş'ın West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Milliyet'in Opta'dan aktardığı bilgilere göre; Profesyonel kariyerinin ilk frikik golünü Adana Demirspor ağlarına gönderen Arthur Masuaku, Mart 2019'dan (Burak Yılmaz vs Konyaspor) bu yana iç sahadaki bir Süper Lig maçında bu şekilde gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...

Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

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