Haberler Beşiktaş Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, tam gaz devam ediyor. Beşiktaş, kritik Sivas deplasmanında 2-1'lik galibiyetle 3 puanı alırken, zirve yarışında 'bende varım' dedi. Maç sonrası siyah beyazlıların efsanesi Ali Gültiken, Sabah gazetesindeki köşe yazısında mücadeleyi değerlendirdi. İşte Ali Gültiken'in Sivasspor - Beşiktaş maçı yazısı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 08:59
Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Adana Demirspor'un bulunduğu yere ve yaptığı işlere bakarsak daha net bir sonuca ulaşabiliriz.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Dün akşam Beşiktaş karşısında da maçın son dakikasına kadar hem direndiler hem de golü bulma adına muazzam bir efor ortaya koydular.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Beşiktaş'ın böyle bir rakibe karşı ortaya koyması gereken en önemli şey oynama isteği ve kazanma coşkusuydu.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Bunun içerisine yüksek dozda mücadeleyi de koyunca maçı istediği yöne çevirdi.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Kaleci Mert'ten orta alandaki Salih'e ondan N'Koudou'ya kadar herkes bu mücadelenin içerisine yüreğini de koydu.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Siyah-beyazlıların alternatifli bir kadrosu var ama herkesin bu mücadeleye inanması lazım.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Welinton ve Josef tekrar sahada olması gerektiği gibiydiler.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Rosier ciddi şekilde kıpırdadı.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Masuaku'nun oyun içindeki performansı ve attığı frikik golü mükemmeldi.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Gedson'un, Cenk'in, Weghorst'un oyunu sürekli zorlamaları ve oyun içerisinde kalmaları da büyük katkı sağladı.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Adana Demirspor gibi bir rakiple oynarken oyunda boşluk bırakmamanız lazım.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Hem set oyununu iyi oynayabilen hem de Onyekuru üzerinden savunma arkasına çok iyi kontrataklar gerçekleştirebilen bir takım.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Beşiktaş bunların önlemlerini de çok iyi aldı.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Adana ekibinin girdiği bazı pozisyonlar var ama Beşiktaş bunları ortalamanın altında tuttu.

Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken Sivasspor maçı sonrası yazdı! "Herkesin inanması lazım"

Mert'in kaledeki güvenli duruşunun da bunda önemli katkısı var.

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