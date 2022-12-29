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Josef de Souza'dan Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası Pele yorumu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Josef de Souza, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, efsane futbolcu Pele'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili "İdol bir isimdi. Böylesine büyük bir ismin öldüğünü kabullenmek... Pele belki de en büyük efsaneydi. Biz, onu hep hatırlayacağız." yorumunu yaptı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 22:31
Josef de Souza'dan Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası Pele yorumu

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası konuştu. Efsane futbolcu Pele'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Josef, "Pele'nin ölmesi, üzüntü verici bir haber. Acı veren bir haber ama hayat bir yerde sona eriyor. İdol bir isimdi. Böylesine büyük bir ismin öldüğünü kabullenmek... Pele belki de en büyük efsaneydi. Biz, onu hep hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Maçı da değerlendiren tecrübeli futbolcu, "İyi ve büyük bir takıma karşı oynadık, önemli bir galibiyet aldık. Adana Demirspor ligin iyi takımlarından biri ve ikinci kez kaybettiler. Onları yenmek kolay değil." dedi.

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