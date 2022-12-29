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BJK ADS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta! Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlayacak. 16. hafta maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Beşiktaş, kazanarak Gaziantep FK karşısındaki puan kaybını telafi etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:20
BJK ADS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER

Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

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