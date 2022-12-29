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Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında yaşadığı pozisyondan ötürü tepkilere yol açan N'Koudou krizi sürüyüor. Siyah beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı yıldız oyuncuyla özel görüşme gerçekleştirirken yıldız ismi tatlı sert uyarıda bulundu. İşte haberin detayları....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 14:52
Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Beşiktaş Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk potasını girmek için çıktığı karşılaşmada rakibiyle berabere kaldı.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

2 puan bırakan Beşiktaş'ta Şenol Güneş takım üstünde radikal kararlar alacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta N'Koudou krizi devam ediyor.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Siyah beyazlıların Kamerunlu yıldızı karşılaşmanın ilk yarısında Kitsiou ile yaşadığı pozisyonun yankıları sürüyor.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Tecrübeli çalıştırıcı oyuncunun yaptığı hareketten ötürü ikinci yarıda kenara aldı.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Ara transfer döneminde yıldız oyuncuya teklif gelmesi durumunda siyah beyazlı yönetim değerlendirmeye alacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Beşiktaş'ın beklediği teklifin gelmesi durumunda futbolcuyla yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket edecek siyah beyazlı yönetim transferde oyuncunun alternatiflerini aramaya başlayacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Tecrübeli çalıştırıcının, G.Antep maçından sonra özel olarak görüştüğü Kamerunlu yıldızı, "Kafanı sadece futbolu verdiğinde, çok daha iyi işler yapabilecek yeteneğe sahipsin.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Bunu fırsata çevirmek senin elinde" diyerek uyardığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Beşiktaş ile Tottenham arasında oyuncunun satışı için özel bir madde bulunuyor.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Anlaşmaya göre yıldız futbolcunun haklarının yüzde 50'si eski kulübü Tottenham'a ait.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

4,5 milyon euro bedelle transfer eden Beşiktaş oyuncuyu satması halinde bonservis bedelinin yarınısı İngiliz ekibine verecek.

Beşiktaş'ta N'Koudou krizi sürüyor! Şenol Güneş'ten sert uyarı!

Kevin N'Koudou, bu sezon Beşiktaş formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.

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