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Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha! Fisayo Dele-Bashiru listede

Beşiktaş, İngiltere League One takımlarından Sheffield Wednesday forması giyen merkez orta saha Fisayo Dele-Bashiru’yu listesine dahil etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha! Fisayo Dele-Bashiru listede

Beşiktaş, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlıların, İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın dışında Antalyaspor, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listesine aldığı belirtildi. Bu arada Bristol City Teknik Direktörü Nigel Pearson, Nijeryalı genç oyuncu Fisayo Dele- Bashiru iddiaları hakkında "Bilgim yok" açıklamasını yaptı. Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.

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