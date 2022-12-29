Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Zirve yarışında ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlı takımda gündeme gelen son isim Fisayo Dele-Bashiru olurken oyuncuya Süper Lig'den de olmak üzere başka talipler çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 08:18
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Zirve yarışında yara alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş takviye isteyeceği bölgeleri belirledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezini güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Beşiktaş'ta bu bölge için gündeme birçok aday gelirken son isim İngiltere'den oldu. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Beşiktaş, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlıların, İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha oyuncusunun tek talibi Beşiktaş değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Oyuncunun Antalyaspor, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listesine aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Bu arada Bristol City Teknik Direktörü Nigel Pearson, Nijeryalı genç oyuncu Fisayo Dele- Bashiru iddiaları hakkında "Bilgim yok" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Güncel piyasa değeri 300 bin euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

FISAYO DELE-BASHIRU KİMDİR?

6 Şubat 2001 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Profesyonel futbol kariyerine Manchester City altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

2020'de Manchester City U23 takımından Sheffield Wednesday'e transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

21 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da orta sahaya son aday Fisayo Dele-Bashiru!

Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal keskin virajda! İşte Güneş'in ilk 11'i
Biletlere ilgi düşük
EYT YAŞ SINIRI YOK! Başkan Erdoğan EYT kararını açıkladı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Aralık)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken yorum! "Büyük dersler çıkarmak zorunda" Dikkat çeken yorum! "Büyük dersler çıkarmak zorunda" 07:54
Kartal'da orta sahaya son aday İngiltere'den! Kartal'da orta sahaya son aday İngiltere'den! 06:32
3 puan Mbappe'den! 3 puan Mbappe'den! 01:30
3 puan Mbappe'den! 3 puan Mbappe'den! 01:30
Manchester City deplasmanda kazandı! Manchester City deplasmanda kazandı! 01:13
Manchester City deplasmanda kazandı! Manchester City deplasmanda kazandı! 01:06
Daha Eski
Süper Lig devinden Hasan Ali sürprizi! Süper Lig devinden Hasan Ali sürprizi! 00:40
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:28
F.Bahçe'den stoper hamlesi! 1.93'lük dev... F.Bahçe'den stoper hamlesi! 1.93'lük dev... 00:27
Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! 00:25
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." 00:25
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! 00:25