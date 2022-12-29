Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Kartal'da bu sezon beklentilerin altında kalan Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Valentin Rosier ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Talipleri olan Fransız sağ bek için teklifler gelmeye devam ediyor. İşte İtalyan ekibinin Rosier için teklif ettiği ücret... (BJK HABER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:53
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Siyah beyazlılarda bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Rosier'e İtalya'dan talip çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Serie A takımlarından Monza'nın yıldız sağ beki istediği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Hatta Monza'nın Beşiktaş'a transfer için 2.5 milyon Euro bonservis önerdiği iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Bu gelişmelerin yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği öne sürülen 26 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Aspor'un İtalyan basınında derlediği habere göre, Fransız futbolcuya bu kez de Udinese talip oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Udinese'nin, Rosier'in transferi için ciddi adımlar attığı yazıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

İtalyan temsilcisinin başarılı sağ bek için 6 milyon Euro bonservis teklifinde bulunacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Ayrıca Rosier'in sonraki satışından da yüzde 10 pay teklif edileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Ancak Beşiktaş'ın transfer için 10 milyon Euro istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

1.75 boyundaki sağ bek, bu sezon Beşiktaş'ta 15 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Rosier bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Ayrıca 3 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Rosier'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Fransız isim, siyah beyazlılara 2020 yılında Sporting'den transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Rosier Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!

Yıldız oyuncunun siyah beyazlı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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