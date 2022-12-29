Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valentin Rosier'e Udinese talip oldu!
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Kartal'da bu sezon beklentilerin altında kalan Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Valentin Rosier ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Talipleri olan Fransız sağ bek için teklifler gelmeye devam ediyor. İşte İtalyan ekibinin Rosier için teklif ettiği ücret... (BJK HABER)
Bu gelişmelerin yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği öne sürülen 26 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı.
Udinese'nin, Rosier'in transferi için ciddi adımlar attığı yazıldı.
İtalyan temsilcisinin başarılı sağ bek için 6 milyon Euro bonservis teklifinde bulunacağı aktarıldı.
Ayrıca Rosier'in sonraki satışından da yüzde 10 pay teklif edileceği belirtildi.
Ancak Beşiktaş'ın transfer için 10 milyon Euro istediği ifade edildi.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
1.75 boyundaki sağ bek, bu sezon Beşiktaş'ta 15 maça çıktı.
Rosier bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
Rosier'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
Fransız isim, siyah beyazlılara 2020 yılında Sporting'den transfer olmuştu.
Rosier Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.
Yıldız oyuncunun siyah beyazlı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı futbolcu kariyerinde Rodez ve Dijon gibi takımlarda da foma giymişti.
Rosier Fransa U21 takımında da 7 maçta görev aldı.