Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Galatasaray'a mağlup olurken, Gaziantep FK ile berabere kalarak 5 puan kaybeden Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Galatasaray'a mağlup olurken, Gaziantep FK ile berabere kalarak 5 puan kaybeden Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.
Kartal'da kritik sınav öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.
Siyah-beyazlı takım sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamayı hedefliyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in oyuncularına maçın önemini anlatırken bir dizi uyarıda bulunduğu.
Tercürbeli hoca, galibiyet istediği aktardı.
Futbolcuların ise kaptanlar liderliğinde kendi aralarında yaptıkları toplantıda üç puan için kenetlendikleri ifade edildi.
Sezonun belki de en kritik müsabakasına çıkacakları konusunda görüş birliğine varan siyah-beyazlıların, "Coşkulu futbol oynayalım, son iki maçta üzdüğümüz taraftarımızı arkamıza alalım ve bu kez mutlaka kazanalım.
Zirve yarışında galibiyetten başka bir sonuç taraftarımızı mutlu etmez.
Bu maçı kazanırsak birkaç hafta sonra zirve yarışında çok iddialı bir konuma gelebiliriz.
Puan kaybı halinde işimiz çok zorlaşır." ifadelerini kullandıkları öğrenildi.
Bu arada teknik heyet ve yöneticilerin olası tribün tepkisi konusunda oyuncuları uyardığı da belirtildi.
Sadece sahaya ve oyuna odaklanmaları konusunda futbolculara talimat verildiği kaydedildi.
"KAFANI TOPLA N'KOUDOU"
Öte yandan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Son zamanlarda hırçın performansıyla dikkat çeken N'Koudou'ya uyarı geldi.
Şenol Güneş, oyuncusuyla özel ilgilendi.
Tecrübeli teknik adam, N'Koudou'ya kafasını toplaması telkininde bulundu.
Şenol Güneş, N'Koudou ile yaptığı konuşmada şu sözleri söyledi:
"Kafanı sadece futbolu verdiğinde, çok daha iyi işler yapabilecek yeteneğe sahipsin.
Bunu fırsata çevirmek senin elinde."
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının ardından Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.