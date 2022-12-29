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Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda futbolcular, Adana Demirspor maçı öncesi galibiyet konsunda birleşti. Yapılan toplantıda galibiyetin öneminden dem vuruldu. İşte o toplantıda konuşulanlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 14:42
Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Galatasaray'a mağlup olurken, Gaziantep FK ile berabere kalarak 5 puan kaybeden Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Kartal'da kritik sınav öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Siyah-beyazlı takım sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamayı hedefliyor.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Teknik Direktör Şenol Güneş'in oyuncularına maçın önemini anlatırken bir dizi uyarıda bulunduğu.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Tercürbeli hoca, galibiyet istediği aktardı.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Futbolcuların ise kaptanlar liderliğinde kendi aralarında yaptıkları toplantıda üç puan için kenetlendikleri ifade edildi.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Sezonun belki de en kritik müsabakasına çıkacakları konusunda görüş birliğine varan siyah-beyazlıların, "Coşkulu futbol oynayalım, son iki maçta üzdüğümüz taraftarımızı arkamıza alalım ve bu kez mutlaka kazanalım.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Zirve yarışında galibiyetten başka bir sonuç taraftarımızı mutlu etmez.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Bu maçı kazanırsak birkaç hafta sonra zirve yarışında çok iddialı bir konuma gelebiliriz.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Puan kaybı halinde işimiz çok zorlaşır." ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Bu arada teknik heyet ve yöneticilerin olası tribün tepkisi konusunda oyuncuları uyardığı da belirtildi.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Sadece sahaya ve oyuna odaklanmaları konusunda futbolculara talimat verildiği kaydedildi.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

"KAFANI TOPLA N'KOUDOU"
Öte yandan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Son zamanlarda hırçın performansıyla dikkat çeken N'Koudou'ya uyarı geldi.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Şenol Güneş, oyuncusuyla özel ilgilendi.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Tecrübeli teknik adam, N'Koudou'ya kafasını toplaması telkininde bulundu.

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

Şenol Güneş, N'Koudou ile yaptığı konuşmada şu sözleri söyledi:

Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..."

"Kafanı sadece futbolu verdiğinde, çok daha iyi işler yapabilecek yeteneğe sahipsin.

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