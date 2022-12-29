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BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR SÜPER LİG - CANLI İZLE 📺 | BJK - ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Romain Saiss ile Rachid Ghezzal maçta süre alamayacak. Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Kritik müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BJK - ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş maçı canlı izle

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 12:22
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR SÜPER LİG - CANLI İZLE 📺 | BJK - ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş maçı canlı izle

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER

Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

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