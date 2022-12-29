Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK - ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK - ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ile sürüyor. Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BJK - ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:50
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK - ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER

Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! 'İnanılır gibi değil' diyerek eleştirdi: 'Basiretsizlerdi...'
Murat Boz saç bile ektirmişti... Sağ gösterip sol vurdu meğer radarındaki isim Ayça Ayşin Turan değil Hazal Subaşı'ymış! Bomba detay ifşa oldu
Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor
Berkan Kutlu'ya sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor
Kartal'da orta sahaya son aday İngiltere'den!
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Valencia sevinci! Derbide... F.Bahçe'de Valencia sevinci! Derbide... 10:28
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 10:24
Altay ve Zajc müjdesi! Transfer... Altay ve Zajc müjdesi! Transfer... 10:22
Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor 10:07
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:01
Emrah Başsan'dan hakem paylaşımı Emrah Başsan'dan hakem paylaşımı 09:57
Daha Eski
Göztepe'den Eren Derdiyok sürprizi! Göztepe'den Eren Derdiyok sürprizi! 09:25
Merih şoke oldu! Dönmeyecek Merih şoke oldu! Dönmeyecek 09:22
Berkan Kutlu'ya sürpriz talip! Berkan Kutlu'ya sürpriz talip! 09:19
Talipleri artıyor! Çizme ekibinden Ferdi'ye kanca Talipleri artıyor! Çizme ekibinden Ferdi'ye kanca 09:18
Okan Buruk'a flaş öneri! Sürpriz... Okan Buruk'a flaş öneri! Sürpriz... 09:13
Trabzonspor'u böyle yorumladı! "Hayal kırıklığı..." Trabzonspor'u böyle yorumladı! "Hayal kırıklığı..." 08:50