Beşiktaş Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Belhanda, Emre, Gulbrandsen

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemiyor. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER

Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamadı. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.