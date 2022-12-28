Saiss: Kimse hile yapmadı

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, RMC Sport yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Koç Regragu, Dünya Kupası öncesi benimle görüşmek için İstanbul'a geldi. Kısa sürede ortamı özümsedi, hazırlanmak için çok az zaman olduğunun herkes gibi o da farkındaydı. Kimse hile yapmadı, herkes emek verdi. Bu kaçınılmaz bir sonuç değildi. Herkes büyük işler yapmaya kararlı bir şekilde aynı yöne gidiyordu" dedi.
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, RMC Sport yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Koç Regragu, Dünya Kupası öncesi benimle görüşmek için İstanbul'a geldi. Kısa sürede ortamı özümsedi, hazırlanmak için çok az zaman olduğunun herkes gibi o da farkındaydı. Kimse hile yapmadı, herkes emek verdi. Bu kaçınılmaz bir sonuç değildi. Herkes büyük işler yapmaya kararlı bir şekilde aynı yöne gidiyordu" dedi.